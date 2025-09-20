Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 20 вересня, відбулися чергові матчі Першої ліги у рамках сьомого туру чемпіонату.

У першому матчі одеський Чорноморець у гостях обіграв Інгулець із рахунком 3:2.

"Моряки" відкрили рахунок на 11 хвилині зусиллями Владислава Герича, після чого на 37 хвилині Артем Бенедюк зрівняв цифри на табло. Наприкінці тайму Інгулець міг вийти вперед, але Станіслав-Нурі Малиш не реалізував пенальті.

У середині другого тайму Сергій Кисленко зрізав м'яч у свої ворота та вивів Чорноморець вперед, який через 11 хвилин збільшив перевагу завдяки голу Луїфера Ернандеса. На це команда з Петрового відповіла влучним ударом Віталія Фарасеєнка.

Інгулець — Чорноморець 2:3

Голи: Бенедюк, 37, Фарасєєнко, 82 — Герич, 11, Кисленко, 64 (аг), Ернандес, 73.

На 45-й хвилині Станіслав-Нурі Малиш (Інгулець) не реалізував пенальті.

У другій грі полтавська Ворскла здобула перемогу над Пробієм з рахунком 2:0.

Полтавці відкрили рахунок на 58 хвилині зусиллями Владислава Войцеховського, після чого Максим Андрущенко подвоїв перевагу команди на 64 хвилині.

Пробій — Ворскла 0:2

Голи: Войцеховський, 58, Андрущенко, 64.