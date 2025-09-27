Україна: Перша ліга

Завершилися два поєдинки чергового туру другого за статусом дивізіону України.

У рамках восьмого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 27 вересня, відбулися два протистояння.

Тарасівська ЮКСА й городенківський Пробій не порадували голами, поділивши очки на стадіоні Ювілейний у Бучі.

ЮКСА — Пробій 0:0

ЮКСА: Баранцов — Кіреєв, Сидоренко, Балаба, Ювхимець — Євдокимов (Жеребецький, 73), Парагвай (Венделл, 58) — П. Акасіу (І. Мендес, 58) — Ситников, Задніпрянець (Поправка, 46), Ромаріньйо (М. Фогу, 46)

Пробій: Сердюк — Гук, Савчин, Білий, Гаврилюк — Харук (Дриган, 71), Дрекало (Пилипчук, 89) — Сікач (І. Дмитрук, 78), Іваничук, Волинець (Феліпович, 78) — Оринчак (Палагнюк, 71)

Попередження: Харук, Гаврилюк

На стадіоні ім. О. Бутовського в Полтаві місцева Ворскла зіграла внічию із сумською Вікторією.

Ворскла — Вікторія 1:1

Голи: Татарков, 35 — Лебеденко, 40

Ворскла: Лавута — Т. Дмитрук, Шершень, Чібуезе — Пріхна, Чідомере (Семотюк, 66), Андрущенко (Буренко, 66), Татарков (Дворовенко, 66) — Байдал (Романенко, 80), Войцеховський, Кораблін (Сердюк, 88)

Вікторія: Литвиненко — Ульянов, Сасовський, Дудник, Дедяєв — Бойко (Лебеденко, 11), Хамелюк — Чернов (Богунов, 69), Паламар (Шарай, 75), Книш (Сейтхалілов, 69) — Євпак (Шпирьонок, 75)

Попередження: Чідомере, Чібуезе, Дворовенко, Кораблін, Т. Дмитрук — Сейтхалілов

Зазначимо, що завтра, 28 вересня, у другому за статусом дивізіоні України відбудуться ще три поєдинки.