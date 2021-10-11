ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Украины сможет сыграть против Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины готовится к очередному поединку в отборе на чемпионат мира-2022 – против команды Боснии и Герцеговины.

Защитник Эдуард Соболь получил повреждение в матче со сборной Финляндии и был заменен в перерыве.

Тем не менее, футболист успел восстановиться и принял участие в предматчевой тренировке в общей группе.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.