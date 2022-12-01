Дивіться відео реакції Байдена на успіх національної команди.
Джо Байден, getty images
01 грудня 2022, 23:33
Збірна Сполучених Штатів Америки обіграла Іран в третьому турі групового етапу чемпіонату світу та вийшла в плей-оф.
На успіх національної команди відреагував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
Відео реакції Джо Байдена:
"Це велика гра, хлопці. Коли я розмовляв з тренером та гравцями, сказав, що вони можуть це зробити! І вони зробили це. Бог любить їх", — сказав Байден.
Нагадаємо, що іранські силовики вбили чоловіка за святкування поразки збірної у матчі з США.