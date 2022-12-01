ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео реакції Байдена на успіх національної команди.

Збірна Сполучених Штатів Америки обіграла Іран в третьому турі групового етапу чемпіонату світу та вийшла в плей-оф.

На успіх національної команди відреагував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Відео реакції Джо Байдена:

WE DID IT, JOE pic.twitter.com/9SSACCSuX8 — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022

"Це велика гра, хлопці. Коли я розмовляв з тренером та гравцями, сказав, що вони можуть це зробити! І вони зробили це. Бог любить їх", — сказав Байден.

Нагадаємо, що іранські силовики вбили чоловіка за святкування поразки збірної у матчі з США.