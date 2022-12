Збірна Сполучених Штатів Америки обіграла Іран в третьому турі групового етапу чемпіонату світу та вийшла в плей-оф.

На успіх національної команди відреагував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Відео реакції Джо Байдена:

WE DID IT, JOE pic.twitter.com/9SSACCSuX8