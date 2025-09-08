Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Наполі оформив дубль і асист у матчі з Казахстаном, поступаючись за кількістю голів лише Лукаку.

Кевін Де Брюйне вийшов на друге місце серед найкращих бомбардирів збірної Бельгії, обігнавши Едена Азара.

34-річний півзахисник Наполі забив два голи та зробив результативну передачу у матчі проти Казахстану, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 6:0 у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Після цього матчу на рахунку Де Брюйне вже 34 голи за національну команду, що дозволило йому випередити колишнього півзахисника Челсі та Реала Едена Азара.

Лідером за кількістю голів у збірній залишається форвард Наполі Ромелу Лукаку, на його рахунку 89 м’ячів.

