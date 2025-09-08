Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Німеччини задоволений грою команди та зазначив, що поразка у попередньому матчі стала додатковою мотивацією.

Хавбек Флоріан Вірц прокоментував перемогу збірної Німеччини над Північною Ірландією з рахунком 3:1 у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Півзахисник зізнався, що поразка від Словаччини у попередньому турі стала поштовхом для команди:

"Ми всі знаємо, що попередній матч був катастрофою, і хотіли сьогодні виправитися. Проти Словаччини ми грали недостатньо енергійно, але сьогодні в цьому плані було краще".

Вірц також відзначив задоволення від результату та загальної гри: "Ми провели хороший матч і, звичайно, задоволені".

