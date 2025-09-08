Тренер німецької збірної визнав складність суперника та пояснив, як команда змогла переламати хід матчу після важкого першого тайму.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
08 вересня 2025, 12:25
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився враженнями від перемоги над Північною Ірландією з рахунком 3:1 у матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
"Це дуже незручний суперник. Вони грають довгими передачами, щільно обороняються удесятьох та добре діють на стандартах.
Ми добре почали, заслужено вийшли вперед 1:0, але потім вони зрівняли рахунок. Наш ритм трохи просів, що нормально після того, що сталося в четвер. У перерві атмосфера була трохи невеселою.
У другому таймі ми показали своє істинне обличчя. Грали з великою силою та енергією й заслужено перемогли", — сказав німець.
