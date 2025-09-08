Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер німецької збірної визнав складність суперника та пояснив, як команда змогла переламати хід матчу після важкого першого тайму.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився враженнями від перемоги над Північною Ірландією з рахунком 3:1 у матчі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Це дуже незручний суперник. Вони грають довгими передачами, щільно обороняються удесятьох та добре діють на стандартах.

Ми добре почали, заслужено вийшли вперед 1:0, але потім вони зрівняли рахунок. Наш ритм трохи просів, що нормально після того, що сталося в четвер. У перерві атмосфера була трохи невеселою.

У другому таймі ми показали своє істинне обличчя. Грали з великою силою та енергією й заслужено перемогли", — сказав німець.

