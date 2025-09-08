Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голи Гнабрі, Амірі та Вірца принесли домашню перемогу з рахунком 3:1 над Північною Ірландією.

Збірна Німеччини здобула впевнену перемогу над Північною Ірландією в кваліфікації ЧС-2026

У матчі, що відбувся в Кельні, Німеччина відкрила рахунок вже на 7-й хвилині завдяки влучному удару Сержа Гнабрі. Однак гості не здалися і на 34-й хвилині Айзек Прайс зумів зрівняти рахунок.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка контролювали гру. На 69-й хвилині Раум віддав ідеальну передачу на Надіма Амірі, який без проблем забив дебютний гол за збірну Німеччини. Через три хвилини Флоріан Вірц вразив ворота ударом зі штрафного під поперечину, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Ця перемога принесла німцям перші три очки в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Німеччина – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Гнабрі, 7, Амірі, 69, Вірц, 72 – Прайс, 34