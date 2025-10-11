Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Азербайджаном.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (3:0).

"Ми досягли бажаного результату, але не так, як хотіли, хоча в другому таймі ситуація покращилась. Проти такого щільного обронного блоку нам довелося надто довго переміщувати м'яч – можливо не вистачало швидкості та вертикальності. Було досить тяжко. Не стрибатиму від радості — ми, звичайно, перемогли, але це було очікувано.

Вихід на поле Флоріана Товена? Це дуже добре і для нас, і для нього. Як і всі інші, він радий бути тут. Флоріан завжди володів технічними якостями — він майстерно грає біля воріт. Він вийшов на поле з величезним бажанням та ентузіазмом, і я радий, що він зміг забити – для нього це момент щастя.

Травма Кіліана Мбаппе? Незважаючи на травму, він, схоже, добре справляється зі своєю роллю лідера. Він повністю контролює свої сили, його ноги сповнені енергії. Він лідер, капітан. Він уже був у такому настрої у вересні. Завдяки своїй ролі, він тягне команду вперед. На жаль, у нього чутлива щиколотка, і він отримав забій — біль не дозволив йому продовжити гру.

Ми завжди робимо уроки, як колективно, так і індивідуально, навіть якщо вони різняться в залежності від суперника. Це частина нашого кваліфікаційного шляху – це ще три очки. Навіть якщо ми зіграли не так, як треба, ми впоралися. Це також можливість побачити нових гравців, тому, звичайно, є чому повчитися", — наводить слова Дешама прес-служба Федерації футболу Франції.

