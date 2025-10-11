Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026, що відбувся 10 жовтня 2025 року.

У Парижі фаворит квартету, в якому виступає України, збірна Франції приймала головного аутсайдера групи — збірну Азербайджану.

Господарі одразу взяли гру під контроль і вже з перших хвилин оселилися на половині поля суперника. Активно діяли Коман, Рабьо та Мбаппе, але відкрити рахунок вдалося лише наприкінці першого тайму — саме Кіліан, капітан французів, на індивідуальній майстерності обіграв кількох оборонців і пробив точно у дальній кут.

Після перерви малюнок гри не змінився. Французи володіли м’ячем, спокійно комбінували та чекали моменту. На 69-й хвилині Рабьо подвоїв перевагу після ювелірної передачі Мбаппе, а під завісу зустрічі емоційне повернення до збірної відсвяткував Товен — він з’явився на полі й уже через хвилину ефектним ударом “ножицями” встановив остаточний рахунок.

Франція без зусиль бере чергові три очки, залишаючись лідером групи D. Азербайджан, попри самовіддану гру, залишається наразі без перемог відборі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Азербайджан в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Франція — Азербайджан 3:0

Голи: Мбаппе 45+2, Рабьо 69, Товен 84

Франція: Меньян, Ернандес, Упамекано, Саліба, Гюсто, Коман (Нкунку 79), Рабьо (Камавінга 71), Тюрам, Олісе (Акліуш 71), Мбаппе (Товен 83), Екітіке (Матета 80).

Азербайджан: Махаммадалієв, Джафаргулієв, Алієв (Маммадов 70), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Байрамов (Дашдаміров 79), Хайбулаєв (Хачаєв 79), Махмудов, Ахмедзаде, Емрелі (Ахундзаде 71).