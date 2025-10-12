Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Португалії задоволений грою команди та відзначив дисципліну своїх підопічних у переможному матчі проти Ірландії.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився враженнями після перемоги своєї команди над Ірландією у відбірковому матчі до чемпіонату світу. Наставник відзначив як характер суперника, так і впевнені дії своїх футболістів.

"Це була саме та гра, на яку ми очікували. Збірна Ірландії сильніша, ніж показала себе у вересні, і приїхала сюди як поранений звір. Ми припускали, що вони нам дадуть відповідь. Але головне було не хвилюватися, не дати їм контратакувати та припиняти будь-яку загрозу зі стандартів. У результаті вони не мали жодного по-справжньому небезпечного удару за весь матч", — зазначив Мартінес в ефірі RTP.

Тренер також похвалив своїх підопічних за витримку та командну гру: "Перший гол ми мали забивати раніше. Наша гра без м’яча була на дуже високому рівні. Мені сподобалося, як виглядала команда — ми не втратили самовладання. Це була важка, але абсолютно заслужена перемога".

