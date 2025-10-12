Нападник збірної Італії забив гол і поділився враженнями від матчу та власної гри.
Ретегі, getty images
12 жовтня 2025, 12:56
Нападник збірної Італії Матео Ретегі відзначився голом у матчі проти Естонії, який завершився перемогою італійців. Після гри футболіст поділився своїми враженнями.
Ретегі зазначив, що ключовим моментом став перший тайм:
"Я сподіваюся, що так буде й надалі. То була хороша гра, особливо перший тайм. Якби у перерві був інший результат, то й другий тайм був би іншим, але в будь-якому разі це було гідно".
Форвард також висловив гордість за можливість виступати за національну команду та прагнення допомагати команді здобувати перемоги:
"Я так пишаюся тим, що перебуваю тут, і сподіваюся й надалі допомагати команді вигравати матчі", — підсумував італієць.
