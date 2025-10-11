Гол Рубена Невеша на 90+1-й хвилині приніс команді третю перемогу у відборі до ЧС-2026.
Португалія – Ірландія, getty images
11 жовтня 2025, 23:54
11 жовтня на стадіоні Ештадіу Жозе Алвеладе в Лісабоні збірна Португалії зустрічалася з Ірландією у рамках третього туру кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Попри статус фаворита, господарі довго не могли зламати оборону андердога. Вже в першому таймі шанс відкрити рахунок мав Бернарду Сілва, але не зумів влучити у порожні ворота. Після перерви португальці мали повну перевагу, але довгий час це не виливалося у результат.
На 73-й хвилині Кріштіану Роналду отримав чудову можливість реалізувати пенальті, проте його удар по центру відбив голкіпер Брентфорда Куївін Келлехер.
Коли здавалося, що матч завершиться внічию, Рубен Невеш на 90+1-й хвилині точним ударом приніс Португалії перемогу 1:0.
Португалія – Ірландія – 1:0
Гол: Невеш, 90+1
Незабитий пенальті: Роналду, 73