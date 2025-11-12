Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник французької збірної поділився своїми думками перед грою з "синьо-жовтими".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти України.

"Кожен матч — це навчальний досвід, і деякі ігри вирішальні з різних причин. Ми усвідомимо важливість завтрашнього матчу, оскільки він може забезпечити нам вихід у фінальну частину чемпіонату світу. Але саме попередні чотири матчі дозволили нам досягти цього рівня. Деякі моменти будуть нам корисні.

Багато гравців досі недоступні. Ці відсутності заважають нам тренуватися та відточувати ще більше автоматичних прийомів. Але до березня ще чотири місяці. Давайте постараємося досягти нашої мети, починаючи із завтрашнього дня.

Чи стане для мене особливим останній офіційний матч у Франції як головного тренера? Не думаю, що це особливе почуття. Мене цікавить, що за цим стоїть. Найважливіше це те, що відбувається сьогодні і завтра.

Накопичення послідовних кваліфікацій — це дуже добре, бо це наш обов’язок як збірної Франції. Те, як ми долаємо певні ситуації, допомагає накопичувати цей досвід, але історія ніколи не буває однаковою. Я це розумію, я про це не думаю.

Ми маємо матч на Парк де Пренс проти України, це 2025 рік, і наша мета — знову вийти у фінал. Я зосереджений на цьому, я люблю це. Потрібно цінувати кожен момент та готуватися до таких матчів, які мають вирішальне значення. Керуйте цим моментом і, перш за все, насолоджуйтесь ним. Я ніколи не оглядався назад. Історія, яку ми маємо написати — це завтра", — наводить слова Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2026 Франція — Україна відбудеться завтра, 13 листопада, о 21:45 за київським часом.