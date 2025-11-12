Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український голкіпер вірить у позитивний результат відбірної кампанії ЧС-2026.

Воротар збірної України Дмитро Різник прокоментував майбутні матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Ісландії.

"В команді відчувається зосередженість перед матчами. Можливо, під час гри й буде відчуватися напруга, але ми повинні фокусуватися на власній грі. Ми маємо діяти разом, як одне ціле. Все залежить від нас, усе в наших ногах і руках.

Вибір стилю гри на ці поєдинки залежить від установки головного тренера, а ми маємо більше емоційно підходити до цих матчів, тому що це кінець відбору. Як налаштуєшся на гру, так вона й пройде", — наводить слова Різника ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться завтра, 13 листопада, о 21:45 за Києвом. Зустріч із Ісландією запланована на 16 листопада.