Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник італійської збірної поділився своїми думками перед грою з Молдовою.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Молдови.

"У жодному матчі немає нічого легкого, не забувайте про гру в Реджо-Емілії чотири місяці тому. Багато хто пам'ятає, що Норвегія обіграла Молдову з рахунком 11:1, але це не ті гравці, які просто втекли з дому та випадково опинилися на полі. Вони мають свої труднощі, з якими потрібно впоратися, і завтрашній день не буде легкою прогулянкою.

Завтра буде не одна зміна складу – я хочу побачити покращення, про які давно кажу. Немає нічого простішого. Впевненість допомагає нам перемагати, тому тепер все залежить від нас.

Мої думки зосереджено на завтрашній грі і ні на чому більше. Я хочу бачити прогрес. На мою думку, навіть просто зібратися разом було непросто. Ми вже вийшли до плей-оф, але є невеликі недоліки", — наводить слова Гаттузо Football-Italia.

Нагадаємо, матч Молдова — Італія пройде завтра, 13 листопада, о 21:45 за Києвом. Цю зустріч обслуговуватиме українська бригада арбітрів.