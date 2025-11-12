Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок запланований на 28 березня у Бостоні, якщо збірна Дешама кваліфікується на чемпіонат світу.

Збірна Франції планує провести товариський поєдинок проти Бразилії 28 березня, якщо команда Дідьє Дешама кваліфікується на чемпіонат світу-2026. Попередньо матч може відбутися у Бостоні.

Французи хочуть провести березневу паузу на міжнародні матчі у США, щоб максимально підготуватися до мундіалю-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Бразилія, ймовірно, стане одним із суперників французької збірної.

На даний момент Франція очолює відбіркову групу D, набравши 10 очок після чотирьох турів. Для дострокової кваліфікації на ЧС-2026 команді Дешама достатньо обіграти Україну у 5-му турі.

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться завтра, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Судитиме поєдинок словенський арбітр Славко Вінчич.