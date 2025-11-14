Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український захисник поділився своїми емоціями після гри з французами.

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Франції (0:4).

"Звісно, прикро програвати з таким рахунком. Тим паче, що перший тайм зіграли 0:0, добре, компактно зіграли в обороні. Були моменти, коли вибігали добре або переводили м’яч з флангу на фланг. Але, звісно, з такою командою, як збірна Франції, дуже важко грати, тим паче, коли ти втрачаєш м’ячі на чужій половині поля, і вони, звісно, вибігають дуже швидко, в них дуже швидкісні гравці.

Потім, коли вже в другому таймі спірний пенальті в їхні ворота не поставили, і одразу в наші – звісно, це надломило нас, бо ми вже відкрилися і вони скористались цими зонами, дуже добре вибігали.

Ти пропускаєш гол і розумієш, що прям з такою командою дуже важко відігратися. Ми намагалися виходити вперед, але треба зіграти прям ідеально, не втрачати м’ячі, тому що такі команди одразу карають у контратаках.

Та чим французи можуть здивувати? Всі знають, як вони грають, ми знаємо, як вони грають. Ми передивлялися їхні ігри, звісно, ми розуміли, що не треба давати їм простір – те, що й було дуже добре в першому таймі. А в другому таймі вже з’явився цей простір, тому що вже рахунок був 1:0 і ми, звісно, хотіли десь намагатися забити.

Ця гра закінчилася. Головне зараз – гарно відновитися і підготуватися на вирішальну фінальну гру", — наводить слова Караваєва MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.