Чудова результативність від французького форварда.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
14 листопада 2025, 07:40
Збірна Франції у матчі відбірного циклу ЧС-2026 впевнено обіграла Україну (4:0).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився французький нападник Кіліан Мбаппе, який один із м'ячів забив з пенальті.
Таким чином, 26-річний форвард став першим гравцем збірної Франції з 1991 року, який забив у шести матчах поспіль.
34 роки тому це вдалося Жан-П'єру Папену, який зміг продовжити свою результативну серію до семи матчів поспіль.
До цього матчу з "синьо-жовтими", Мбаппе забивав у ворота Іспанії, Німеччини, України, Ісландії та Азербайджану.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.