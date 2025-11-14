Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чудова результативність від французького форварда.

Збірна Франції у матчі відбірного циклу ЧС-2026 впевнено обіграла Україну (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився французький нападник Кіліан Мбаппе, який один із м'ячів забив з пенальті.

Таким чином, 26-річний форвард став першим гравцем збірної Франції з 1991 року, який забив у шести матчах поспіль.

34 роки тому це вдалося Жан-П'єру Папену, який зміг продовжити свою результативну серію до семи матчів поспіль.

До цього матчу з "синьо-жовтими", Мбаппе забивав у ворота Іспанії, Німеччини, України, Ісландії та Азербайджану.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.