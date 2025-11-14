Захисник Челсі жартує про незвичайний спосіб святкування можливого тріумфу збірної.
Марк Кукурелья, Getty Images
14 листопада 2025, 19:50
Захисник Челсі та національної збірної Іспанії Марк Кукурелья розповів, що готовий піти на сміливий крок із волоссям, якщо його команда здобуде перемогу на чемпіонаті світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці.
На питання про плани щодо волосся після потенційного тріумфу він відповів: "Вау, це гарне питання. Ми можемо виграти будь-що, але я не став би говорити про це занадто голосно, тому що цього може і не статися.
Червона фарба принесла мені успіх. Я змінив би колір, але, можливо, підстригся б. Скажімо так, поголився б налисо", — сказав іспанець.
