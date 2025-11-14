Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Челсі жартує про незвичайний спосіб святкування можливого тріумфу збірної.

Захисник Челсі та національної збірної Іспанії Марк Кукурелья розповів, що готовий піти на сміливий крок із волоссям, якщо його команда здобуде перемогу на чемпіонаті світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

На питання про плани щодо волосся після потенційного тріумфу він відповів: "Вау, це гарне питання. Ми можемо виграти будь-що, але я не став би говорити про це занадто голосно, тому що цього може і не статися.

Червона фарба принесла мені успіх. Я змінив би колір, але, можливо, підстригся б. Скажімо так, поголився б налисо", — сказав іспанець.

Раніше Де ла Фуенте прокоментував ситуацію з травмою Ямаля. Нагадаємо, гравець пройшов інвазивну радіочастотну терапію для лікування проблем у паховій зоні. Відомо, що Ямаль потребує сім-десять днів відпочинку.