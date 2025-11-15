Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками перед грою з Грузією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Грузії.

"Завжди приємно бачити країну, яка так вболіває за свою національну збірну, але ми маємо тримати ноги на землі. Ніхто нічого не віддає просто так, перемогти дуже важко. Ми хочемо продовжувати прогресувати, але по одному матчу, по одному дню. Те, що робить ця збірна Іспанії, дуже важко, але ми хочемо продовжувати вдосконалюватися.

Це буде важкий матч, зовсім не схожий на той, коли ми перемогли 7:1 у Тбілісі. У них є гравці, які виступають у провідних європейських лігах. Нам потрібно мати хороший день і зробити те, що від нас очікують.

Наша мета – кваліфікуватися на чемпіонат світу. Ми хочемо виграти, щоб, сподіваємося, забезпечити собі кваліфікацію, а це означає боротися, наполегливо працювати і робити все правильно", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Грузія – Іспанія відбудеться сьогодні, 15 листопада, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.