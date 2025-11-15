Півзахисник Ньюкасла повертається до Англії через травму та не допоможе Скуадрі Адзуррі в завершальному поєдинку відбору.
Сандро Тоналі, getty images
Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі достроково покинув розташування національної команди Італії через травму. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За словами представників тренерського штабу, футболіст наразі не готовий на 100% до участі в матчі проти Норвегії. У зв’язку з цим Тоналі повернеться до Англії для подальшого відновлення, про що клуб уже поінформовано.
Поєдинок Норвегія – Італія відбудеться 16 листопада о 21:45 за київським часом. Італійці підходять до гри з другого місця в групі I та практично не мають шансів на першу позицію: у Норвегії різниця м’ячів +29, тоді як у Скуадри Адзурри — лише +12.