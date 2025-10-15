Голкіпер Італії прокоментував перемогу над Ізраїлем.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
15 жовтня 2025, 10:35
Національна збірна Італії напередодні обіграла Ізраїль у домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Італія — Ізраїль 3:0 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026
Після завершення гри воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.
"У попередній грі проти Естонії я помилився — таке трапляється, це частина гри. Але я добре з цим упорався, одразу зробив крок уперед, і я вдячний своїм товаришам по команді та тренеру.
Я радий, що сьогодні ми змогли зробити те, що потрібно було зробити. Усі ігри в цьому відборі були для нас важкі, тож нам доводиться боротися за кожне очко. Ізраїль також створив нам проблеми.
Ми були дуже налаштовані втримати переможний рахунок, і я задоволений, що нам це вдалось.
Я бачу перед собою хорошу команду з великою рішучістю. Мені дуже подобається робота тренера, у нього добрі стосунки з усіма нами.
Я розмовляв із командою після гри. Ми не можемо зараз робити жодних помилок, інакше ми потрапимо в плей-оф. У нас є чудова можливість це зробити, бо в нас сильна команда, і я впевнений, що Італія зрештою буде на чемпіонаті світу", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі Італія гостюватиме в Молдови.