Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Талгат Байсуфінов поділився своїми думками після гри із Бельгією.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної Казахстану Талгат Байсуфінов прокоментував нічийний результат у матчі відбору ЧС-2026 проти Бельгії (1:1).

"Цей цикл завершено. Зіграли внічию, взяли одне очко, давайте будемо задоволені цим результатом. Ви самі бачили, яка була гра. Бельгії потрібно виходити на чемпіонат світу, тому вони чинили на нас великий тиск. Дякую хлопцям – витримали до кінця.

Червона картка Чеснокова? Ми ще переглянемо цей епізод. Суперник теж порушував правила проти нашого гравця, але арбітр прийняв таке рішення. Він виконує свою роботу.

Переживали, що втратили два очки з македонцями. Напевно, ми сьогодні заслужили цей результат. Ми дивилися на тих, хто вже закінчив чемпіонат, і хто знаходиться в тонусі. Випустили Тапалова сьогодні в ролі опорного півзахисника. Коли він зміщувався на фланг, його зону закривав Рамазан Оразов. В атаці у нас діяли відразу три гравці, тому Максим Самородов опускався нижче, а при переході в напад фактично грав четвертим форвардом. З такими футболістами ми повинні приділяти більше уваги атакуючим діям.

У перерві Кенжебек і Сатпаєв сказали, що втомилися, тому ми замінили їх. Перед грою у Галимжана виявився вірус. Він не зіграє проти Фарерських островів. Коли ми випустили Арсена Аширбека, Нурали Аліп підійшов до мене і запитав: "Як тепер будемо грати в атаці?" Сьогодні у нього були підстави так сказати.

Якщо так каже тренер суперника, йому легше і простіше зараз виділити нашого голкіпера, але і ми не заперечуємо, що він провів хорошу роботу.

Користуючись нагодою, хочу в даній ситуації подякувати керівництву за довіру до мене, ми прекрасно розуміли, яка відповідальність на нас лежить. Алі Алієв зробив хід по омолодженню. Ми повинні були підтримати це. Вболівальники задоволені філософією гри, що хлопці б'ються. Я думаю, ми повинні продовжити цю роботу.

Анарбеков сьогодні виклався на максимум. Всі гравці Кайрата провели відмінний матч. Оскільки клуб продовжує виступати в єврокубках, ми вирішили не брати їх на гру з Фарерами і дати час на відновлення. Це рішення ми прийняли після консультації з керівництвом. Тому Темірлан, Дастан та інші хлопці відправляться додому.

По циклу, всі говорили, що ми візьмемо очки тільки у Ліхтенштейну. Але скільки моментів було в домашніх матчах з Уельсом, Македонією. За десятибальною шкалою, поставимо вісім. Не десятка, але ми ж не вийшли на мундіаль. Наша велика проблема в тому, що починаємо щось і йдемо вбік. Рішення щодо омолодження було прийнято правильне. Це великий приклад для підростаючого покоління і молодих футболістів.

Майбутня робота у збірній? Я ж казах. А збірна це збірна. Я більше за те, щоб залишитися, але давайте ми зіграємо з Фарерами і разом з керівництвом приймемо рішення. Завжди так буде, що якщо моя допомога буде потрібна, звичайно допоможу", — наводить слова Байсуфінова KazFootball.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Казахстан – Бельгія.