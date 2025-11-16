Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Клод Фішо поділився своїми думками після гри із Казахстаном.

Помічник головного тренера збірної Бельгії Клод Фішо прокоментував нічийний результат у матчі відбору ЧС-2026 проти Казахстану (1:1).

"Ми розпочали матч не дуже добре, подарували супернику гол через помилку. Після цього голу вони почали більше грати від оборони, а ми намагалися створювати більше моментів – вони у нас були.

Другий тайм ми розпочали відмінно: ми контролювали гру і забили швидкий гол. Думаю, перші п’ять хвилин другого тайму були ідеальними. Після цього ми намагалися забити ще, щоб достроково вийти на чемпіонат світу... На жаль, наприкінці гри нам не вистачило гостроти та концентрації.

Розберемо та виправимо помилки. У нас був план, але він почав реалізовуватися у другому таймі. Доку сьогодні зіграв добре, і не можна не відзначити голкіпера збірної Казахстану", — наводить слова Фішо KazFootball.kz.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Казахстан – Бельгія.