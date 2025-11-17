Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник Ісландії ривітав синьо-жовтих із виходом у плейоф.

Після поразки в матчі проти України (0:2) у Варшаві наставник ісландців визнав, що його команда знову зіткнулася з проблемою втрати концентрації наприкінці таймів.

"З погляду суперника, це були чудові голи, але з нашого — жахливі. В ісландському футболі існує проблема, коли ми втрачаємо концентрацію в останні хвилини. Саме це сьогодні й сталося", — сказав Гуннлейгссон.

Тренер наголосив, що подібні провали траплялися не лише після перерви:



"Я говорю не тільки про другий тайм. Ми також втрачали концентрацію в кінці першого. Але це футбол. Вітаю Україну з перемогою та виходом у плейоф. Ми приймаємо результат. Програвати боляче, але завтра ми прокинемося сильнішими".

Ісландії для виходу в плейоф достатньо було нічиєї, адже команда мала кращу різницю м’ячів. Проте Україна здобула перемогу і вперше за 13 матчів зіграла “на нуль” — востаннє таке траплялося у поєдинку Ліги націй проти Грузії (1:0) у жовтні 2024 року.

Україна фінішувала другою у групі D із десятьма очками й вийшла у плейоф кваліфікації ЧС-2026. Ісландія завершила відбір на третьому місці з сімома балами.

Жеребкування європейського та міжконтинентального плейоф відбудеться 20 листопада.