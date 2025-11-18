Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після гри з Ісландією.

Півзахисник збірної України Іван Калюжний прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).

"Емоції після матчу позитивні. Ми віддали всі сили на полі і зараз трохи не вистачає емоцій, але дуже раді. Ми готувалися до цього матчу і, сподіваюся, показали хорошу гру та результат.

Як за моїми відчуттями, що перший тайм, що другий, ми грали однаково більше першим номером, не на контратаках. А так план на гру у нас був лише перемога, бо для нас потрібна була лише перемога.

Я не скажу, що у першому матчі в Ісландії нам було легше. Тоді більше був суперник із м'ячем. Їх тут влаштовувала нічия, але на нічию важче грати", — наводить слова Калюжного ВЗБІРНА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Ісландія.