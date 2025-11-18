Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник німецької збірної поділився своїми емоціями після кваліфікації на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував розгромну перемогу своєї команди в матчі відбору ЧС-2026 проти Словаччини (6:0).

"Відчуття дуже хороші, і настрій у роздягальні зараз теж чудовий. Це було заслужено – блискуча гра нашої команди, під великим тиском. Вже в перші десять хвилин я відчував, що ми можемо забити. Можливо, це зайняло трохи більше часу, але потім ми забили чудові голи.

Наш контрпресинг був справді якісний. Ми пропустили один момент, але Олівер урятував нас у вирішальний момент. Такі моменти можуть бути рідкісними, але це був принаймні єдиний шанс для Словаччини. Я радий, бо команда була справді гарна.

Зараз непросто, адже попереду чотиримісячна перерва. Ми знову побачимося лише у березні. Але ми завжди на зв'язку з клубами, у нас багато хороших тренерів, і вони теж зацікавлені у хороших матчах та збереженні здоров'я та форми гравців. Коли ми знову зустрінемося у березні, нам треба буде думати про сьогоднішній день і про те, що буде можливо.

У березні ми зможемо готуватися вільно і відкрито, тому що не відчуватимемо тиску, пов'язаного з плей-оф. Ми зможемо добре підготуватись до чемпіонату світу. Сподіваюся, всі травмовані гравці відновляться, і ми матимемо повний склад. Ми готуватимемося і намагатимемося провести хороший турнір", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

