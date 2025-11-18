Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "помаранчевих" поділився своїми думками після кваліфікації на мундіаль.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Литви (4:0).

"Ми сподівалися, що це буде матч, в якому гратимемо добре з першої до останньої хвилини і заб'ємо багато голів. У першому таймі ми мали забити два, а то й три голи. Було багато гарних моментів, але було й кілька поганих. Але загалом це була хороша гра.

Мален має всі найкращі якості, особливо коли він грає на фланзі. У нього є швидкість та техніка. А коли він зміщується до центру, він дуже цілеспрямований.

Я сказав Сімонсу та Рейндерсу грати глибоко, близько до Депая. Не відходити назад, щоб спробувати одразу отримати м'яч. І все пройшло досить добре. Другий тайм був кращим за перший. Хаві був дуже небезпечним і забив гарний гол. Я задоволений його грою.

Я не хочу робити прогнози на майбутнє. Думаю, у нас дуже класна команда і конкуренція за місця у складі дуже велика. Але ми повинні розуміти, що у відбірному циклі ми мали невдалі моменти, коли ми втрачали гарні моменти та очки. Нам потрібно покращити нашу гру", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Литва.