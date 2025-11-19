Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Барселони відзначився швидким голом, але Ла Роха не змогла втримати перемогу в останньому матчі кваліфікації до ЧС-2026.

У вівторок, 18 листопада, збірна Іспанії провела заключний матч групового етапу кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок проти збірної Туреччини, що проходив у Севільї на стадіоні Ла Картуха, завершився бойовою нічиєю 2:2, а головною подією для іспанських уболівальників стало повернення до голів одного з лідерів команди — Дані Ольмо.

Каталонець продемонстрував блискавичний старт, відкривши рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Ольмо майстерно скористався передачею Марка Кукурельї, обробив м'яч у штрафному майданчику та холоднокровно переграв голкіпера суперників.

Після матчу Дані Ольмо поділився змішаними емоціями:

"Ми хотіли завершити відбір перемогою та без пропущених голів, тому залишається гіркий присмак... Але ми щасливі, що кваліфікувалися на Чемпіонат світу. У них були моменти, у нас теж, голів могло бути й більше", — зазначив хавбек в інтерв'ю TVE.

Цей результат дозволив Іспанії впевнено фінішувати на першому місці у своїй групі та гарантувати собі путівку на Мундіаль, а гол Ольмо став символом його повернення до оптимальної форми у складі національної збірної.

