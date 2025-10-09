Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року.

Сьогодні, 9 жовтня, пройшла низка матчів відбірного циклу ЧС-2026.

Група С

У першому матчі Данія розгромила білорусь із рахунком 6:0. Авторами голів стали Віктор Фрогольдт та Патрік Доргу, а також Андерс Дреєр і Расмус Гойлунн, які оформили дублі.

білорусь — Данія 0:6

Голи: Фрогольдт, 14, Гойлунн, 19, 45, Доргу, 45+6, Дреєр, 66, 78.

У другій зустрічі Шотландія на своєму полі дотиснула Грецію з рахунком 3:1. На гол гостей у виконанні Костантіноса Цимікаса, господарі поля відповіли точними ударами Раяна Крісті, Льюїса Фергюсона та Ліндона Дайкса.

Шотландія — Греція 3:1

Голи: Крісті, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 — Цимікас, 62.

Група C 1 Данія 3 7 2 Шотландія 3 7 3 Греція 3 3 4 Білорусь 3 0

Група G

У єдиному матчі групи Нідерланди впевнено розібралися з Мальтою з рахунком 4:0. У складі переможців голами відзначилися Тіджані Рейндерс, Мемфіс Депай та Коді Гакпо, який оформив дубль, реалізувавши два пенальті.

Мальта — Нідерланди 0:4

Голи: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3.

Група G 1 Нідерланди 5 13 2 Польща 5 10 3 Фінляндія 6 10 4 Литва 6 3 5 Мальта 6 2

Група Н

Збірна Австрії на своєму розгромила Сан-Марино з рахунком 10:0. У складі австрійців відзначилися Романо Шмід, Міхаель Грегорич, Конрад Лаймер та Ніколаус Вурмбранд. Штефан Пош оформив дубль, а Марко Арнаутович відзначився покером.

Австрія — Сан-Марино 10:0

Голи: Шмід, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76.

У той же час Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Кіпром – матч закінчився з рахунком 2:2. У першому таймі боснійці забили два голи зусиллями Миколи Катича та Неофітоса Михаїла, який зрізав м'яч у свої ворота. Однак перед самою перервою Костантінос Лайфіс скоротив відставання в рахунку, а на шостій компенсованій хвилині до другого тайму Йоаніс Піттас зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Кіпр — Боснія і Герцеговина 2:2

Голи: Лайфіс, 45+1, Піттас, 90+6 (пен) — Катич, 10, Михаїл, 36 (аг).

Група H 1 Австрія 5 15 2 Боснія і Герцеговина 6 13 3 Румунія 5 7 4 Кіпр 6 5 5 Сан-Марино 6 0

Група L

У першій грі Чехія на своєму полі утримала Хорватію. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Чехія — Хорватія 0:0

У другому матчі Фарерські острови сенсаційно шокували Чорногорію з рахунком 4:0. Авторами голів стали Ганус Серенсен та Арні Фредеріксберг, які оформили по дублю.

Фарерські острови — Чорногорія 4:0

Голи: Серенсен, 16, 55, Фредеріксберг, 36, 72 (пен).