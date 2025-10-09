Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року.
Австрія - Сан-Марино, www.oefb.at
09 жовтня 2025, 23:58
Сьогодні, 9 жовтня, пройшла низка матчів відбірного циклу ЧС-2026.
Група С
У першому матчі Данія розгромила білорусь із рахунком 6:0. Авторами голів стали Віктор Фрогольдт та Патрік Доргу, а також Андерс Дреєр і Расмус Гойлунн, які оформили дублі.
білорусь — Данія 0:6
Голи: Фрогольдт, 14, Гойлунн, 19, 45, Доргу, 45+6, Дреєр, 66, 78.
У другій зустрічі Шотландія на своєму полі дотиснула Грецію з рахунком 3:1. На гол гостей у виконанні Костантіноса Цимікаса, господарі поля відповіли точними ударами Раяна Крісті, Льюїса Фергюсона та Ліндона Дайкса.
Шотландія — Греція 3:1
Голи: Крісті, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 — Цимікас, 62.
Група G
У єдиному матчі групи Нідерланди впевнено розібралися з Мальтою з рахунком 4:0. У складі переможців голами відзначилися Тіджані Рейндерс, Мемфіс Депай та Коді Гакпо, який оформив дубль, реалізувавши два пенальті.
Мальта — Нідерланди 0:4
Голи: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3.
Група Н
Збірна Австрії на своєму розгромила Сан-Марино з рахунком 10:0. У складі австрійців відзначилися Романо Шмід, Міхаель Грегорич, Конрад Лаймер та Ніколаус Вурмбранд. Штефан Пош оформив дубль, а Марко Арнаутович відзначився покером.
Австрія — Сан-Марино 10:0
Голи: Шмід, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76.
У той же час Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Кіпром – матч закінчився з рахунком 2:2. У першому таймі боснійці забили два голи зусиллями Миколи Катича та Неофітоса Михаїла, який зрізав м'яч у свої ворота. Однак перед самою перервою Костантінос Лайфіс скоротив відставання в рахунку, а на шостій компенсованій хвилині до другого тайму Йоаніс Піттас зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.
Кіпр — Боснія і Герцеговина 2:2
Голи: Лайфіс, 45+1, Піттас, 90+6 (пен) — Катич, 10, Михаїл, 36 (аг).
Група L
У першій грі Чехія на своєму полі утримала Хорватію. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Чехія — Хорватія 0:0
У другому матчі Фарерські острови сенсаційно шокували Чорногорію з рахунком 4:0. Авторами голів стали Ганус Серенсен та Арні Фредеріксберг, які оформили по дублю.
Фарерські острови — Чорногорія 4:0
Голи: Серенсен, 16, 55, Фредеріксберг, 36, 72 (пен).