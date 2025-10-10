Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 9 жовтня 2025 року.

Збірна Австрії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі знищила Сан-Марино (10:0).

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Романо Шміда, а за хвилину Марко Арнаутович подвоїв перевагу в рахунку.

На 24 хвилині Міхаель Грегорич забив третій м'яч, а за шість хвилин голом відзначився Штефан Пош, який на 42 хвилині оформив дубль.

На 45 хвилині Конрад Лаймер довів рахунок до розгромного, а на старті другого тайму Арнаутович оформив дубль.

На 76 хвилині результативним ударом відзначився Ніколаус Вурмбранд, а до кінця матчу Арнаутович забив ще два м'ячі, оформивши покер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Сан-Марино у рамках відбору ЧС-2026:

Австрія — Сан-Марино 10:0

Голи: Шмід, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76.

Австрія: Пенц — Прасс, Алаба (Фрідль, 63), Данзо, Пош (Вурмбранд, 72) — Зайвальд (Шопф, 77), Лаймер — Забітцер (Грілліч, 72), Грегорич, Шмід — Арнаутович.

Сан-Марино: Коломбо — Тозі, Валентіні, Чеволі, Маттеоні (Саммартіані, 81) — Лаццарі (Казадеї, 46), Капіккьоні, Дзанноні (Мулароні, 67) — Берарді (Вітайолі, 67), Контадіні (Капіціоні, 74) — Нанні.

Попередження: Алаба — Берарді, Валентіні, Маттеоні.