Кріс Брант обурений рішенням проводити товариську гру після виснажливих поєдинків плейоф відбору на Мундіаль, вказуючи на безглуздість такого кроку в перевантаженому календарі.

Колишній півзахисник збірної Північної Ірландії Кріс Брант публічно висловив обурення щодо рішення УЄФА провести товариський матч між його національною командою та збірною Уельсу. Ця гра має відбутися вже найближчого вівторка, відразу після болючих поразок обох збірних у плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу.

Північна Ірландія вирушить до Кардіффа після того, як їхні надії на путівку на Мундіаль остаточно розбилися в Бергамо, де підопічні Майкла О'Ніла поступилися збірній Італії з рахунком 0:2. Натомість валлійці прийматимуть суперників після драматичної поразки від Боснії та Герцеговини в серії післяматчевих пенальті.

Брант, в активі якого 65 матчів за національну команду, в ефірі програми BBC Sportsound не підбирав слів, коментуючи доцільність цього поєдинку в і без того щільному графіку футболістів.

"Для вболівальників це повна нісенітниця. Це одна з найбезглуздіших речей, які я коли-небудь чув — це просто абсурд. Хлопці повертаються до своїх клубів, де на них чекає щільний розклад ігор в Англії — у п'ятницю та понеділок. З усією повагою до Уельсу, вони влаштовують гру в Кардіффі, яка абсолютно нічого не означає. Навіщо було ставити матчі на четвер і вівторок на цьому етапі сезону?", — емоційно заявив ексфутболіст.

На думку Бранта, єдиним позитивним моментом у цьому протистоянні стане шанс для резервістів проявити себе. Він, як нинішній тактичний скаут і керівник відділу оренд Вест Бромвіч Альбіона, впевнений, що головний тренер Майкл О'Ніл вдасться до масштабної ротації складу.

Очікується, що ігровий час отримають футболісти, які не грали проти Італії, зокрема Кіран Моррісон, Діон Чарльз та Джеймі Макдоннелл.

"Усі хлопці, які були на полі минулого вечора, фізично та психологічно виснажені, адже ми не досягли бажаного результату. Усім важко зібратися з силами та знову вийти на гру.Проте є багато гравців, які їздили з командою по всій Європі під час кваліфікації та не мали ігрової практики. Це чудова можливість віддячити тим, хто весь цей час підтримував основних виконавців", — додав Брант.