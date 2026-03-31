ВІВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ, 21:45 ▪️ ФАДІЛЬ ВОКРІ, ПРИШТИНА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Косово проводить справді проривну кампанію. Команда Франко Фоди несподівано фінішувала другою у групі, випередивши Швецію та Словенію, поступившись лише Швейцарії. У семи матчах відбору косовари зазнали лише однієї поразки, що вже говорить про стабільність і прогрес цієї збірної. Косоварський футбол також зараз на підйомі!

У півфіналі плейоф Косово подарувало справжній трилер, здолавши Словаччину з рахунком 4:3. Команда двічі відігравалася та продемонструвала характер і ефективність у фінальній третині поля. Особливо небезпечним виглядає Ведат Мурікі, який проводить сильний сезон і є ключовою фігурою в атаці. Додаткової впевненості господарям додає й фактор домашнього поля — у Приштині навіть топові суперники не змогли перемогти в груповому етапі.

Туреччина підходить до фіналу з не менш серйозними амбіціями. Команда Вінченцо Монтелли також програла лише один матч у відборі — розгром від Іспанії, але в інших поєдинках стабільно набирала очки та впевнено посіла друге місце у своїй групі. У півфіналі турки здолали Румунію з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу Кадіоглу. Попри обережний характер гри, Туреччина продемонструвала організованість і вміння дотискати суперника в ключові моменти.

Сильна сторона гостей — атака. Арда Гюлер, Кенан Їлдиз і Керем Актюркоглу формують нове покоління талановитих турецьких футболістів, здатних вирішити долю матчу. Водночас команда іноді має проблеми в обороні, що може зіграти на руку сенсаційним господарям.

Очікується відкрита та результативна гра. Обидві команди мають потужний атакувальний потенціал і мотивацію переписати історію. Косово спробує використати підтримку трибун і нав’язати боротьбу, тоді як Туреччина виглядає більш досвідченою, збалансованою та кадровоукомплектованою. Велика ймовірність, що матч подарує голи та певну інтригу.