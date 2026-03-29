Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький вінгер задоволений розвитком подій у своєму житті та кар'єрі.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле оцінив свою кар'єру, а також розповів про підготовку національної команди до майбутнього ЧС-2026.

"Я набув набагато більшого досвіду, і рівень моєї гри з минулого сезону значно зріс. Багато змінилося – як у футболі, так і в особистому житті. Все тільки на краще: я став спокійнішим і більш рішучим. Сподіваюся, що я зможу зберегти цей рівень. Зараз безперечно найкращий етап у моїй кар'єрі.

Виступ на чемпіонаті світу – це щось, що відбувається не щодня. Для професійного футболіста це справжня честь: там збираються найкращі гравці та команди. Я сподіваюся потрапити до остаточної заявки зібрної та проявити себе на цьому турнірі. З нетерпінням чекаю на те, що нас чекає попереду.

Ми у збірній Франції зосереджені насамперед на собі. Ми вже кілька років маємо стабільний склад гравців, які добре знають один одного. Головне – продемонструвати сильну командну гру. Тиск відсутній: у 2018 році ми вважалися андердогами та виграли турнір, а в Катарі були серед фаворитів та дійшли до фіналу. Ми звикли до цього — всередині команди панує спокій.

У нас є особливості. Але навіть якщо зібрати всіх найкращих гравців світу, без організованої та згуртованої команди нічого не вийде. Саме на цьому ми й зосереджені. Команда – це насамперед. Ми добре готуємось до чемпіонату світу та сподіваємось пройти весь шлях до кінця", — наводить слова Дембеле RMC Sport.

Цього сезону Дембеле провів 29 матчів, у яких забив 12 голів та віддав вісім асистів.

Свій найближчий матч Франція проведе проти Колумбії – гра запланована на сьогодні, 29 березня, о 22:00.