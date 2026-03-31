Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, який пройде 31 березня та розпочнеться о 21:45.
Ентоні Еланга та Віктор Йокерес, Getty Images
31 березня 2026, 09:15
Тут могли бути ми, але нас тут заслужено немає з об'єктивних причин — тому вибачте, що намагалися зберегти у вас надію... У вирішальному матчі плейоф за вихід на чемпіонат світу-2026 зійдуться Швеція та Польща — команди, які вже мають власну історію протистоянь у подібних матчах. Цього разу на кону не просто путівка до Північної Америки, а ще й реванш, адже чотири роки тому саме поляки залишили скандинавів за бортом мундіалю.
ШВЕЦІЯ — ПОЛЬЩА
ВІВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ, 21:45 ▪️ СТРОБЕРРІ АРЕНА, СТОКГОЛЬМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Швеція підходить до фіналу на підйомі після яскравої перемоги над Україною (3:1) у півфіналі. Головним героєм того матчу став Віктор Йокерес, який оформив хет-трик і фактично самотужки вивів свою команду до вирішальної гри, не помітивши майже жодного спротиву з боку нашої команди. Для українських уболівальників цей матч залишиться у пам'яті як один із найбільш провальних в історії — як сказав Віталій Миколенко, це було "позорище".
Під керівництвом нового головного тренера Грема Поттера шведи переживають період перезавантаження. Після провального групового етапу відбору, де команда не виграла жодного матчу, нинішня форма виглядає значно переконливішою. Водночас кадрові проблеми нікуди не зникли: низка важливих гравців, зокрема Ісак і Кулусевські, залишаються поза грою, а участь Гіна та Гудмундссона під питанням.
Зібрна Польщі ж підходить до фіналу в стабільно сильному стані. У півфіналі команда Яна Урбана здолала Албанію (2:1), продемонструвавши характер — переможний гол було забито в останні півгодини гри. Лідери збірної, Роберт Левандовські та Пйотр Зелінські, знову підтвердили свій клас та лідерські якості, забивши вирішальні м’ячі.
Після непростого періоду всередині команди поляки виглядають згуртованими та впевненими. Урбан ще не програвав на чолі збірної, а його команда не знає поразок уже сім матчів поспіль, п'ять з яких завершилися перемогами. До того ж Польща була дуже близькою до прямого виходу на чемпіонат світу, поступившись лише Нідерландам у групі. Щоправда, історія виїзних матчів проти Швеції не на їхньому боці — остання перемога на шведській землі датована ще серединою ХХ століття. Проте сам поляки вийшли переможцями у минулому відбірковому циклі ЧС-2022, залишивши шведів не при справах.
Очікується надзвичайно напружений і відкритий поєдинок двох рівноцінних команд. З одного боку — форма Йокереса та підтримка трибун, з іншого — досвід Левандовські та стабільність польської збірної в останній час. Велика ймовірність, що долю путівки вирішать деталі — або навіть додатковий час.
За версією 👑 betking, на перемогу Швеції можна поставити з коефіцієнтом 2.05, тоді як потенційний успіх Польщі оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50. Потенційний прохід шведів далі оцінений у 1.52, а поляків — в 2.54.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ШВЕЦІЯ : Нордфельдт — Лагербільке, Старфельт, Лінделеф, Гудмундссон — Йоганссон, Аярі, Карлстрем, Нюгрен — Еланга, Йокерес
ПОЛЬЩА : Грабара — Кендзьора, Беднарек, Ківьор — Зелінські, Шиманські — Кеш, Залевські — Камінські, Пєтушевські — Левандовські
прогноз 2:1 ОТ
