Італійський тренер закликав команду зберегти ментальну готовність.

Головний тренер збірної Італія Дженнаро Гаттузо висловився напередодні плейоф Чемпіонату світу з футболу 2026 проти Боснії та Герцеговини, підкресливши складність психологічної боротьби та важливість концентрації на полі.

"Я знаю, що правда полягає в тому, що між Уельсом та Боснією немає різниці. Це важкий матч, і ми їх поважаємо", – заявив Гаттузо.

"За останні сім місяців команда значно покращилася. Завдання тренера – вселяти впевненість гравцям і використовувати нашу історію менталітету та голоду для досягнення результату", – додав він.

Гаттузо також звернувся до вболівальників:



"Коли ми грали з Північною Ірландією, було 10 мільйонів телеглядачів. Від нас залежить чи подаруємо їм радість та гордість".

Нагадаємо, в четвер італійці здобули перемогу над Північною Ірландією з рахунком 2:0, а Боснія пройшла Уельс після серії пенальті.