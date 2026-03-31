Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, який відбудеться 31 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Боснії і Герцеговини прийматиме італійську національну команду.

ВІВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ, 21:45. БІЛІНО ПОЛЕ, ЗЕНИЦЯ (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Боснійці дісталися фінального етапу відбору цьогорічного мундіалю внаслідок напруженої виїзної дуелі з Уельсом. Команда Сергея Барбареза пропустила на початку другого тайму, але капітан Едін Джеко відновив паритет у матчі незадовго до завершення основного часу. Без голів у додаткові 30 хвилин збірні підійшли до серії пенальті, що завершилася на користь Боснії і Герцеговини (4:2).

Як і сьогоднішній суперник, боснійці прагнуть уперше з 2014 року зіграти на чемпіонаті світу. Переможця цієї пари ми побачимо в групі В, до якої раніше потрапили Канада, Катар і Швейцарія. Зауважимо, що в чотирьох офіційних очних зустрічах італійці тричі обіграли Боснію і Герцеговину при одній нічиїй, загалом тільки раз зазнавши від неї поразки. Сталося це в товариському матчі в 1996 році (1:2).

До нового протистояння Італія підходить на тлі домашньої звитяги над Північною Ірландією. Два гола в другому таймі поєдинку дозволили колективу добре знайомого з чемпіонатами світу Дженнаро Гаттузо вийти до фіналу плейоф. Норвезька збірна сильно присоромила італійців у відбірковій групі, але вони готові зробити крок назустріч реабілітації перед своїми уболівальниками.

Тим не менш, боснійська національна команда навіть якщо й не досягне бажаного результату, то хоча б нагадає гостям, чому претендує на участь у ЧС-2026. Досвідчені господарі поля розраховуватимуть на підтримку трибун Біліно Поле, яка має допомогти їм провести щонайменше гідний поєдинок, стримавши навряд чи готових до компромісів явних фаворитів дуелі в Зениці.

За версією betking, на перемогу Італії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Боснії і Герцеговини оцінюється показником 7.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00. Вихід боснійців на ЧС-2026 оцінюється в 4.33, а італійців — в 1.23.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боснія і Герцеговина: Васіль — Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац — Мемич, Шуньїч, Тахірович, Алайбегович — Демірович, Джеко

Італія: Доннарумма — Манчіні, Бастоні, Калафіорі — Політано, Барелла, Локателлі, Тоналі, Дімарко — Кін, Ретегі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).