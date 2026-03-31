Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє прев'ю фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, який відбудеться 31 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна Данії гостюватиме в чеської національної команди.

ВІВТОРОК, 31 БЕРЕЗНЯ, 21:45. EPET АРЕНА, ПРАГА (ЧЕХІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чеська збірна не без проблем досягнула виходу до фіналу відбіркового плейоф. Колектив Мірослава Коубека двічі пропустив від ірландців у першому таймі, але ще до його завершення відповів одним своїм голом. Капітан Ладіслав Крейчі врятував чехів від поразки незадовго до кінця основного часу, тоді як протягом додаткового результативних ударів не було.

У серії пенальті фортуна посміхнулася саме господарям поля (4:3). Таким чином збірна Чехії зробила крок назустріч першій із 2006 року участі в чемпіонаті світу (дебют для Чеської Республіки). Її суперник тим часом прагне зіграти на мундіалі втретє поспіль і всьоме загалом. Переможець пари опиниться в групі А з Мексикою, Південною Африкою й Південною Кореєю.

Саме збірна Данії здобула найбільш упевнену за рахунком звитягу в 1/2 фіналу плейоф. Команда Браяна Рімера чотирма голами в другому таймі домашнього поєдинку вибила з боротьби Північну Македонію. Драматично втративши можливість кваліфікуватися на ЧС-2026 ще за підсумками групового етапу, данці мають намір закрити це питання в сьогоднішній дуелі.

Явно не на боці чехів історія останніх очних зустрічей із данцями. У попередніх десяти матчах Чехія тільки раз святкувала перемогу, майже 22 роки тому. Данія відповіла серією із семи поєдинків без поразок (2В, 5Н). Очікуємо, що атмосфера epet Арени допоможе господарям поля стримати суперника в основний час, але в додатковий гості все ж вирвуть путівку на мундіаль.

За версією betking, на перемогу Данії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх Чехії оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33. Вихід чехів на ЧС-2026 оцінюється в 2.50, а данців — в 1.54.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чехія: Коварж — Халоупек, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Даріда, Саділек — Провод, Шульц — Шик

Данія: Германсен — Ба, Нергор, Нельссон, Меле — Гейб'єрг, Юльманн, Фрогольдт — Ісаксен, Гойлунн, Дамсгор

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2 ОТ

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).