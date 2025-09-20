Інше

У голкіпера була можливість грати за Францію.

Легендарний французький атакувальний півзахисник Зінедін Зідан нині перебуває поза межами тренерської діяльності, тож має можливість спостерігати за тим, як його сини Тео, Ельяс та Люка намагаються побудувати власну футбольну кар’єру.

27-річний воротар іспанської Гранади, Люка Зідан, зокрема, останнім часом постав перед вибором футбольного громадянства поміж Францією, де він народився, та Алжиром, за походженням батька.

Гравець раніше встиг пограти за юнацькі збірні "Les Bleus" до 16 та 20 років, але нещодавно отримав повідомлення від Федерації футболу Алжиру про те, що його розглядають у якості кандидата до національної команди.

Очікується, що Люка отримає виклик на матчі проти Сомалі та Уганди під час жовтневого міжнародного вікна з потенційним продовженням на Кубок африканських націй 21 грудня, якщо його гра переконає головного тренера Владіміра Петковича.

У поточному сезоні Сегунди Зідан пропустив 10 голів за чотири матчі.