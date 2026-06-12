Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивись прогноз на тріумфатора мундіалю від амбасадора betking Ігоря Циганика.

Чемпіонат світу-2026 вже дарує яскраві емоції, рекорди та драматичні сюжети, але головне питання залишається відкритим: хто стане новим королем світового футболу?

Відомий футбольний експерт, коментатор та амбасадор betking Ігор Циганик уже визначився зі своїм фаворитом на перемогу в турнірі. На його думку, саме збірна Франції має найкращі шанси завоювати золоті медалі мундіалю завдяки фантастичній глибині складу та зірковому підбору виконавців у кожній лінії.

За версією betking, Франція також є одним із головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу-2026. На її підсумковий тріумф пропонується коефіцієнт 6.00. Поступаються "Ле Бле" у списку фаворитів лише Іспанії, шанси якої оцінюють в 5.50. Топ-3 замикає Англія за 8.00.

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