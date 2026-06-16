Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Уругваю відмовився пояснювати свою поведінку під час медіа-заходів ФІФА, а також залишився розчарованим нічиєю у стартовому матчі проти Саудівської Аравії.

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса відреагував на свою вірусну фотосесію для ФІФА, під час якої він відмовився дивитися в об'єктив. 70-річного наставника зняли на відео, коли він дивився в землю під час виконання офіційних медіа-обов'язків перед Чемпіонатом світу.

Ці кадри миттєво стали популярними в соціальних мережах. Після нічийного матчу своєї команди проти Саудівської Аравії у Маямі, журналісти запитали тренера про причини такої поведінки. Б'єлса був категоричним і заявив, що не збирається виправдовуватися.

"Мені не потрібно давати жодних пояснень. Фотографія була зроблена саме так, як її було зроблено. Я не модель. У мене немає на це відповіді. Чи варто мені також пояснювати, чому я не дивлюся на тих, хто зараз говорить на прес-конференції?" — заявив Б'єлса.

Тренер коротко відповів на інше запитання, перш ніж несподівано знову повернутися до теми фотосесії, щоб поставити крапку:

"Я вважаю, що існує межа в тому, що нам потрібно пояснювати. Якщо я подивлюся вгору чи вниз, то виявиться, що є стільки речей, які потрібно пояснювати? Деякі ситуації не потребують пояснень. Ми не зобов'язані поводитися як моделі. Такі речі не мають підґрунтя. Я нічого поганого не зробив".

Окрім ситуації з медіа, Б'єлса висловив сильне невдоволення грою збірної Уругваю. Він наголосив, що його команда витратила лише половину ігрового часу на те, щоб реально спробувати здобути перемогу. Уругвайці мали серйозні проблеми у першому таймі та пішли на перерву, поступаючись з рахунком 0:1.

Незважаючи на тотальне домінування після перерви — команда завдала 27 ударів, з яких 10 влучили у площину воріт — зрівняти рахунок вдалося лише на 80-й хвилині завдяки влучному удару Максі Араухо.

"Я думаю, що той факт, що ми не перемогли, пов’язаний з тим, що ми не змогли розкрити найкращу версію себе. У нас було все, щоб зіграти в першому таймі так само, як і в другому, але ми робили це лише вдвічі менше часу. Гра змінилася у другому таймі: з'явилося більше можливостей, люди могли рухатися, відкриватися та створювати ситуації. Це частина того, що відбувається у футболі. Іноді за мінімуму шансів забиваєш голи, а іноді, маючи багато нагод, — не можеш" — наголосив керманич.

Нічия Уругваю та Саудівської Аравії (1:1), у поєднанні з несподіваною нульовою нічиєю (0:0) між збірними Іспанії та Кабо-Верде, яка відбулася раніше в понеділок, створила абсолютний паритет у турнірній таблиці. Наразі всі чотири команди Групи H мають у своєму активі по одному очку.