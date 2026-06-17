Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Аргентини тричі відзначився у воротах Алжиру та допоміг своїй команді впевнено стартувати на турнірі.

Збірна Аргентини успішно розпочала виступи на чемпіонаті світу 2026 року, розгромивши Алжир у матчі першого туру групи J з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, якого визнали найкращим футболістом поєдинку. 38-річний форвард оформив хет-трик, відзначившись на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах. Перший м’яч аргентинець забив після передачі Родріго Де Пауля, а в епізодах із двома іншими голами йому асистував Ніколас Гонсалес.

Поєдинок проти Алжиру став для капітана Аргентини ювілейним, 200-м, у футболці національної команди. Крім того, Мессі провів свій 27-й матч на чемпіонатах світу та став першим футболістом в історії, який взяв участь у шести мундіалях.

У наступних турах групового етапу чинні чемпіони світу зіграють проти збірних Австрії та Йорданії.