Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Себастьян Беккасесе оголосив про свій відхід із посади після поразки від Мексики в першому раунді плей-оф світової першості.

Головний тренер збірної Еквадору Себастьян Беккасесе залишив свою посаду одразу після вильоту команди з чемпіонату світу. Про це 45-річний фахівець оголосив сам після завершення матчу 1/16 фіналу з Мексикою, який його підопічні програли з рахунком 0:2.

Контракт наставника закінчувався, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Збірна Еквадору фінішувала третьою у своїй групі, набравши чотири очки. У заключному турі групової стадії еквадорці обіграли Німеччину (2:1), а раніше зіграли внічию з Кюрасао (0:0) та поступилися Кот-д'Івуару (0:1).

Себастьян Беккасесе обіймав посаду з серпня 2024 года.