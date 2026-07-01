Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції присвятив гол тренеру, який пережив сімейну трагедію.

Головний тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам зізнався, що був глибоко розчулений вчинком капітана команди Кіліана Мбаппе під час впевненої перемоги над Швецією з рахунком 3:0. Французький форвард присвятив свій перший забитий м'яч наставнику та міцно обійняв його біля бокової лінії.

Цей момент мав особливе значення для команди. Дешам щойно повернувся до французького табору після того, як був змушений пропустити останній матч групового етапу через смерть своєї матері.

"Жест Кіліана справді зворушив мене. Він наш капітан, і я кажу приємні речі не просто заради цього, а тому, що він був зразковим з першого дня", — поділився Дешам після матчу.

Тренер високо оцінив згуртованість та зосередженість своїх підопічних протягом цього складного для нього особистого періоду. Наразі статистика Франції на чемпіонаті світу виглядає бездоганно: команда виграла всі чотири матчі, забиваючи щонайменше три голи в кожному переможному поєдинку.

"Команда була згуртована. Вони зробили все, що було потрібно, поки мене не було, і було краще, що мене там не було, як для них, так і для мене, але щойно я повернувся, вони зрозуміли, що я з ними, і це дуже добре. Командний настрій сам по собі не виграє матчі, але я дуже добре знаю, що він може призвести до їхньої поразки", — відверто додав фахівець.

Окрім похвали на адресу Мбаппе, який наразі ділить з Ліонелем Мессі статус найкращого бомбардира турніру (по 6 голів), Дешам окремо відзначив вплив Майкла Олісе. У матчі зі шведами він віддав дві результативні передачі, довівши загальну кількість своїх асистів на турнірі до п'яти.

"Коли він володіє м'ячем — це чудово. Він грає у футбол світового класу. У нього був дуже хороший сезон, і хоча йому знадобилося трохи часу на адаптацію, зараз він має неймовірний вплив на команду. Він добре доповнює інших нападників, і їхнє розуміння на полі стає автоматичним", — розповів Дешам про гру Олісе.

На тлі несподіваних ранніх вильотів таких футбольних важковаговиків, як Німеччина та Нідерланди, Франція виглядає максимально впевнено. Після комфортної перемоги над Швецією на команду чекає наступний раунд плейоф — поєдинок проти збірної Парагваю, який відбудеться 4 липня у Філадельфії.

Оцінюючи подальші перспективи, головний тренер залишається прагматичним та сфокусованим:

"Ми бачили інші матчі плейоф. Усім було важко. Нам було менше труднощів лише тому, що ми дуже добре виконали свій ігровий план. Ми знаємо, що на нас чекає через чотири дні. Нам доведеться повторити цей виступ проти суперника з іншими якостями. Але коли наші талановиті гравці виступають з таким настроєм і зосередженістю — це просто чудово", — резюмував Дідьє.