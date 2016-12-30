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Шанхай СИПГ манит полузащитника Зенита Акселя Витселя большими деньгами.

Ранее сообщалось, что российский клуб принял 25-ти миллионное предложение китайского клуба. Впрочем, до согласования личных условий игрока и Шанхая было далеко, ведь клуб предлагал 12 миллионов евро в год, а бельгиец просил в два раза больше.

Теперь же, информирует La Stampa, китайцы подняли свое предложение футболисту до 18-ти миллионов евро за год и контракт на четыре года.

Напомним, для Витселя приоритетный вариант — Ювентус, но Старая Синьора еще даже не согласовала трансферную стоимость игрока.

В текущем сезоне Витсель забил гол и отдал три ассиста в 23-х поединках.