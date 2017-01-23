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Football.ua представляет рейтинг главных трансферов в мире футбола, которые случились с 16 по 22 января.

Главные трансферы первой недели

Главные трансферы второй недели

10. Гаэль Какута, полузащитник, из Хэбэй Чайна Форчун в Депортиво (аренда)

Игрок, некогда почитавшийся большим талантом, перешел в стан испанского середняка. Обычная, казалось бы, сделка, ничем не выделяющаяся из ряда других. На самом деле, в этом случае не так уж важна личность игрока – будь то Гаэль Какута или кто иной. Важно другое: в Китае начался процесс исхода первой партии легионеров.

Первый этап "денежного мешка" – "покупать все, что блестит и плохо лежит" закончился и теперь китайцы начинают потихоньку возвращать посредственных по европейским меркам игроков, концентрируясь на приглашении более высококлассных исполнителей. Этого в целом можно было ожидать, ну а ужесточение лимита действует в этом случае как катализатор.

Что касается Гаэля, то это очередной шанс для него перезапустить карьеру на высоком уровне. Такой же талантливый, но не заигравший Райан Бабель сумел раскрыться в Депортиво после игры в чемпионате ОАЭ, так почему бы и Какута не повторить этот путь?

9. Патрик Бэмфорд, нападающий, из Челси в Миддлсбро (6,9 млн евро* + 4,6 млн в виде бонусов)

Вслед за трансфером нападающего Астон Виллы Руди Гестеда Боро оформил сделку по еще одному форварду – Патрику Бэмфорду. Подопечные Айтора Каранки лишь на 4 пункта опережают зону вылета и им срочно нужно прибавлять, чтобы обеспечить себя от понижения в классе. 18 забитых мячей после 22 туров – показатель просто катастрофический, худший в лиге. Благо, защитная линия играет действительно классно – лишь 25 пропущенных мячей, меньше пропускали только Эвертон и Арсенал (23), МЮ (21), Тоттенхэм (16) и Челси (15).

Эту сделку можно назвать отличной для Челси, ведь игрока, приобретенного 5 лет назад за 2 млн евро, они продали почти за 7, а в случае успехов Патрика могут получить и все 11 млн. И это при том, что Бэмфорд, по большому счету, провалился и в Бернли, и в Норвиче, и в Кристал Пэлас.

Действительно хорош Патрик был в сезоне 2014/2015 – тогда он защищал цвета как раз Боро в Чемпионшипе, сумев наколотить 19 мячей в 44 матчах, заодно став лучшим игроком турнира. Речники надеются, что все еще молодой англичанин сумеет вновь засиять в знакомой обстановке, надеется на это и сам Бэмфорд. Ну а цена… Что же, такие реалии, пора привыкать.

8. Кирьякос Пападопулос, защитник, из Байера в Гамбург (аренда)

24-летний Кирьякос Пападопулос лишь 1 раз в своей карьере сыграл более половины матчей Бундеслиги за сезон – еще 5 лет назад в составе Шальке. Перед стартом нынешней кампании грек отправился в Лейпциг, однако по разным причинам, во многом – из-за травм, он за всю первую часть сезона принял участие лишь в 1 матче Бундеслиги.

Лейпциг, который сейчас борется за чемпионство, выдернул из братского Зальцбурга Дайота Упамекано, ну а Пападопулоса отправил обратно в Байер. Аптекарям вечно больной грек также оказался не нужен и поэтому Кирьякос вновь отправился в аренду.

На этот раз – Гамбург, который тренирует его знакомый по Шальке – Маркус Гисдоль. В своем первом матче (против Вольфсбурга) Пападопулос провел на поле все 90 минут – уже в 3 раза больше, чем в футболке Лейпцига.

7. Джейк Ливермор, полузащитник, из Халл Сити в Вест Бромвич (11,5 млн евро)

3,5 сезона в составе Халла, 144 матча и 9 голов за Тигров – результат очень даже неплохой. В нынешнем сезоне Вест Бромвич и Халл – команды, решающие практически противоположные задачи (борьба за Лигу Европы и за выживание), так что этот переход – шаг вперед для Джейка.

Дрозды после неудачи с Морганом Шнейдерленом из МЮ все-таки сумели укрепить центральную зону и теперь у болельщиков клуба чуть больше поводов надеяться на то, что борьба за еврокубки будет успешной.

Кстати, интересно, а помнит ли сам Ливермор, как когда-то отпраздновал гол в ворота нынешней команды? http://football.ua/england/224714-lyvermor-otprazdnoval-gol-na-12-tysjach-funtov.html

6. Луис Адриано, нападающий, из Милана в Спартак (бесплатно)

Видимо, для всех так и останется загадкой, зачем же Милан платил за игрока, у которого оставалось полгода по контракту, 8 млн евро, чтобы потом не давать ему играть. Судя по тому, что в прошлом году Адриано мог стать одной из первых ласточек, улетевших в Китай, россо-нери свой просчет осознали давно.

Что уж говорить, если нынешней зимой бразильца отпустили в Спартак абсолютно бесплатно, лишь бы сэкономить на его зарплате (по слухам – 5 млн евро/сезон). Можно, конечно, отпускать шуточки по поводу не лучшей техники Луиса или вспоминать тот гол Нордшелланду, но скажите: много ли в России форвардов, игравших за сборную Бразилии?

В том, что Адриано – топовый игрок по меркам РФПЛ, сомнений нет – важно лишь чтобы чтобы тренер Спартака Массимо Каррера сумел найти правильный подход к бразильцу. В потенциале команда заполучила очень ценного помощника в борьбе за первое с 2001 года чемпионство.

5. Морган Сансон, полузащитник, из Монпелье в Марсель (9 млн евро + 3 млн в виде бонусов)

Морган Сансон уже явно перерос уровень Монпелье и в том, что он уйдет, сомнений практически не было. Вопрос был лишь в том, куда. Лион, Марсель, Боруссия Дортмунд, Уотфорд, Рома, Вест Бромвич, Борнмут.

В итоге Сансон решил пока что не спешить со сменой страны – как минимум ближайшие полсезона он проведет за легендарный марсельский Олимпик.

Этот трансфер можно воспринимать как начало подтверждений амбиций Марселя, который после появления нового владельца намерен вновь стать грозной силой во французском первенстве. Из лагеря Монпелье доносились слова "Морган уйдет в клуб получше Ромы" – что же, Олимпик может воспринять эти слова как комплимент.

4. Мартин Демикелис, защитник, из Эспаньола в Малагу (свободный агент)

Демикелис казался возрастным игроком еще когда выступал за Баварию. Но вот прошло уже больше 6 лет с тех пор, как Мартин покинул клуб, а он все еще играет.

Правда, теперь аргентинец – самый настоящий ветеран, 36 лет – как-никак возраст солидный. Всего лишь 98 минул за первую часть сезона в составе Эспаньола – немножко не то, на что рассчитывал и Мартин, и клуб. Поэтому никто особо не возражал против досрочного расторжения контракта.

Теперь Мартин возвращается в клуб, с которым у него связаны самые приятные воспоминания – Малагу. Контракт подписан до конца сезона, а дальше будет видно – кто знает, может для аргентинца и место в структуре клуба сыщется.

3. Саидо Бераино, нападающий, из Вест Бромвича в Сток Сити (13,9 млн евро)

Окончание сезона 2014/2015. Саидо Бераино – 21 год, он сыграл в этом сезоне 38 матчей в АПЛ, забил 14 голов – кажется, жизнь прекрасна? Не за горами вызов в сборную Англии, а там и в топ-клуб гляди, позовут.

Когда пришло предложение от Тоттенхэма, Вест Бром не захотел продавать Бераино. Ну а Саидо вместо того, чтобы вкалывать на футбольном поле и заставить кого-то из грандов сделать Дроздам предложение, от которого невозможно отказаться, решил, что лучше шантажировать клуб. Однако если твой агент – не Мино Райола, такие штуки не пройдут. Вот и ушли насмарку полтора сезона, за которые уроженец Бурунди забил аж 4 гола.

Наконец-то он покидает Вест Бромвич. Только вот вместо тоттенхэмов-челси-манчестерюнайтедов переходит Бераино в Сток Сити. Гончары покупают, по сути, кота в мешке – авось, Саидо вспомнит себя самого полуторагодичной давности и все-таки заиграет. Главное – чтобы потом снова шантажировать клуб не начал.

2. Жозе Фонте, защитник, из Саутгемптона в Вест Хэм (9,2 млн евро)

А вот Жозе Фонте – диаметрально противоположный Саидо Бераино пример. Это человек, о котором вполне можно снимать голливудский фильм.

Защитник поиграл на родине за Фелгейраш, Виторию Сетубал, подписал контракт с Бенфикой, но не сыграл за нее ни одного матча. После аренд в Пасуш де Феррейра и Эштрелу Амадору Жозе отправился в Англию, только вот не в Премьер-лигу, а в Чемпионшип, в Кристал Пэлас.

Дальше – больше: Саутгемптон и третий по силе дивизион чемпионата Англии. Мог ли тогда кто-то представить, что Жозе пройдет со Святыми путь вплоть до Премьер-лиги и участника еврокубков, станет капитаном команды, а летом 2016 и вовсе выиграет чемпионат Европы с Португалией?

По каким-то причинам Фонте пожелал сменить обстановку, а расторопнее всех оказался Вест Хэм, подписавший 33-летнего защитника за 9 млн евро. Как минимум до конца сезона Молотобойцы заполучили неплохую замену для Анжело Огбонны, который теперь с легкой совестью отправится делать операцию на колене.

1. Мемфис Депай, вингер, из Манчестер Юнайтед в Лион (16 млн евро + 9 млн в виде бонусов)

Сколько было восторгов от игры Мемфиса Депая в ПСВ… Сколько было ожиданий от перехода Мемфиса Депая в Манчестер Юнайтед, сколько раз называли его "новый Роналду"… И сколько же осталось разочарования от игры Мемфиса Депая за МЮ…

В карьере Депая наступает новый поворот, ну а что он несет – "пропасть или взлет" – будет видно уже в ближайшее время. Лион – отличное место для того, чтобы вновь запустить свою карьеру в нужном направлении, главное, чтобы сам Мемфис сконцентрировался на футболе, а не на тех благах, которые дает молодому парню многомилионный контракт.

Поговаривают, что в контракте прописана возможность обратного выкупа Мемфиса для МЮ – скорее всего, речь идет просто о джентльменском соглашении, потому что правила Французской лиги запрещают фиксированные суммы продажи в контрактах футболистов. Впрочем, все это тонкости, главное – что манкунианцы все еще сохраняют веру в футболиста.

Вполне возможно, что Депай никогда не станет "новым Криштиану Роналду" – однако сделать так, чтобы в будущем говорили "новый Мемфис Депай" – все еще в его силах.

Евгений Музыка, Football.ua