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Football.ua представляет рейтинг главных трансферов, совершенных с 22 по 29 января.

Главные трансферы первой недели

Главные трансферы второй недели

Главные трансферы третьей недели

10. Ален Халилович, полузащитник, из Гамбурга в Лас Пальмас (аренда)

В прошлом сезоне Ален Халилович показал, почему его почитали одним из главных талантов Хорватии. Полузащитник отлично играл в аренде в хихонском Спортинге и переход в испанский клуб посолиднее просто читался.

Однако летом карьера Алена приняла довольно неожиданный поворот – он перебрался в Бундеслигу, причем в Гамбург, который можно было назвать грандом ну очень давно.

В аутсайдере Бундеслиги (предпоследнее место после 18 игр) Халилович провалился с треском – лишь одно появление в основе в чемпионате Германии – это явно не то, на что рассчитывали летом боссы Красноштанников.

Однако Алену всего лишь 20 лет и он все еще может заиграть – теперь хорват возвращается в более привычный чемпионат Испании. Лас Пальмас вполне комфортно пребывает в середине турнирной таблицы и наверняка амбиции клуба даже выше – ведь летом пришел Кевин-Принс Боатенг, сейчас Халилович, а слухи активно прочат прибытие на Канары и форварду ПСЖ Хесе – неплохая собирается банда!

9. Мауро Сарате, нападающий, из Фиорентины в Уотфорд (2,75 млн евро)

Сарате – отличный пример того, что на одном таланте далеко не уедешь. При всей своей одаренности Мауро много забивал еще в сезоне 2013/2014, когда играл за Велес Сарсфилд – 18 мячей в чемпионате. А дальше – постоянные смены команд и удручающая статистика: 2014/2015 – 2 гола, в следующем сезоне – 6, в нынешнем – снова 2…

После Уотфорда хороших предложений у Мауро может и не быть – не факт даже, что в Китай позовут. Так что игра под началом Вальтера Маццари может стать для Сарате последним шансом проявить себя в большом футболе. И хотелось бы, чтобы аргентинец им воспользовался – игрок-то он небесталанный.

8. Боян Кркич, нападающий, из Сток Сити в Майнц (аренда)

Про трудности перехода из юношеского футбола во взрослый известно давно. Но кто же знал, что суперталант из Барселоны, дебютировавший за блаугранас в 17 лет и 19 дней, побив при этом рекорд Лео Месси, столкнется с такими трудностями?

За 4 сезона больше, чем 100 матчей в Ла Лиге за Барселону, даже пусть только около 40 из них в основе – не так уж плохо для молодого игрока.

Но дальше что-то пошло не так – ни в Роме, ни в Милане, ни в Аяксе, ни в Сток Сити Кркич так и не показал, почему же его считали суперталантом.

И снова новая команда, новая страна. Испания, Италия, Нидерланды, Англия… Может в Германии мы наконец-то увидим того Кркича, что стал лучшим игроком Евро-2007 в категории U-17?

7. Мбайе Ньянг, нападающий, из Милана в Уотфорд (аренда)

Очередной игрок из категории "у меня в FIFA/PES отлично рос". Как правило, такие фразы звучат в отношении тех, кто в жизни далеко не столь успешен. Что толку с тех 99 в Pro Evolution Soccer 2014, если в жизни Ньянг больше славится не игрой на футбольном поле, а скандалами?

Таланты талантом, а в Уотфорд Ньянг отправился в аренду с правом выкупа – весьма показательно, не находите? Да, выкупить Мбайе можно будет за 18 млн евро, что весьма неплохо, но только вот такая сумма активируется, если француз забьет за эти полсезона 10 мячей в Премьер-лиге. Реально ли?

6. Невен Суботич, защитник, из Боруссии Д в Кельн (аренда)

Летом Боруссию покинул Матс Хуммельс, а сейчас уходит и его многолетний партнер по центру обороны Шмелей – Невен Суботич. И как же разительно отличается его дорога от пути Хуммельса! Если там – Бавария, переход более, чем за 30 млн евро и гнев фанатов, то здесь – скромный Кельн, аренда и чувство грусти.

Увы, из-за травм Невен практически не играл в нынешнем сезоне – на его счету лишь 2 матча, да и те – за вторую команду Боруссии.

До конца сезона все еще 28-летний Суботич поиграет за Козлов, ну а там – будет видно, контракт с Боруссией рассчитан до конца следующей кампании.

5. Жерар Деулофеу, полузащитник, из Эвертона в Милан (аренда)

И вновь игрок, блиставший на юношеском уровне, вновь "новый Месси" и вновь пока нереализованные надежды. Потихоньку Деулофеу и в Эвертоне превратился не более, чем в резервиста, а после покупки Адемолы Лукмана и вовсе оказался ненужным Ирискам.

И вот – аренда в некогда грозный Милан, который в этом сезоне пытается вернуть былую славу. Вместе с ним пытаться оправдать возложенные авансы будет и Деулофеу. Один испанец уже прошел по маршруту Ливерпуль (город) – Милан и стал основным у Дьяволов – Сусо. Сумеет ли Деулофеу повторить его путь – тот еще вопрос.

Более подробно об этом трансфере – в материале Сергея Синельника.

4. Роберт Снодграсс, полузащитник, из Халл Сити в Вест Хэм (12 млн евро)

Пока Пайе плачет от тоски по Родине, а Марсель никак не соберет нужный чемодан с деньгами, Вест Хэм подписал Роберта Снодграсса из Халл Сити.

Снодграсса тяжело было бы назвать заменой Пайе, но вот заменой хандрящему Пайе он будет более, чем достойной.

Шотландец отлично проводит нынешний сезон – выступая за скромный Халл Сити, сделать 4 ассиста и забить 9 голов в 24 матчах – многого стоит. В том, что Роберт будет из кожи вон лезть, чтобы помочь Молотобойцам, сомневаться не приходится, чего не скажешь о парне, год назад подписавшем контракт с клубом на 5 с половиной лет…

3. Патрис Эвра, защитник, из Ювентуса в Марсель (бесплатно)

Когда Эвра в 2014 году переходил в Ювентус, ему было уже 33 года и вполне могло показаться, что француз приехал просто доигрывать, да уму-разуму учить молодежь Ювентуса.

Но результат превзошел все ожидания – Патрис 2 сезона пробыл основным левым защитником туринцев, пока в нынешней кампании не уступил место в старте более молодому Алексу Сандро.

Уже 35-летний игрок, тем не менее, завязывать карьеру пока не намерен – вместе со своими 5 итальянскими трофеями (и финалом Лиги чемпионов) Патрис отправляется на родину, в Марсель. И вот тут бы написать "доигрывать" – но полтора года контракта с провансальцами доказывают, что Эвра еще "повоюет".

2. Александер Исак, нападающий, из АИКа в Боруссию Д (8,6 млн евро)

Эстерсунд, Эльфсборг, Гефле, Эребре, Юргонден, Норччепинг, Кальмар. Что это? Это список команд, в ворота которых Александр Исак забил в завершившемся сезоне 10 мячей в чемпионате Швеции. И гол за шведов в ворота Словакии.

Этого оказалось достаточно, чтобы 17-ленего парня начали именовать не иначе, как "новым Ибрахимовичем" и сватать в Саутгемптон, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Ювентус и Реал.

Тем не менее, в последний момент в борьбу вклинилась дортмундская Боруссия, которая и вышла победителем из нее.

Почти 9 млн евро – весьма немало, как за 17-летнего игрока, но ведь и задатки у парня все-таки есть. Выгоден этот трансфер и самому Александеру – если во всех вышеперечисленных командах (ну может кроме Саутгемптона) он и мечтать бы не мог об играх за первую команду, то в Дортмунде он – единственный форвард кроме Обамеянга. Наверняка у Томаса Тухеля найдется время для шведа.

1. Гонсалу Гедеш, полузащитник, из Бенфики в ПСЖ (30 млн евро)

ПСЖ искал форварда на подмену Эдинсону Кавани и поиски привели его в Бенфику, где блистал Гонсалу Гедеш. Парижане не поскупились отдать за талантливого португальца сразу 30 млн евро, заполучив взамен одного из самых многообещающих игроков континента.

Вместе с Юлианом Дракслером Гедеш должен добавить атакам ПСЖ остроты, которой иногда не хватало в первой части сезона.

ПСЖ идет лишь на третьем месте в чемпионате Франции – так что эта помощь будет очень кстати.

Евгений Музыка, Football.ua