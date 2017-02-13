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Экс-наставник Вердера Виктор Скрипник возглавляет шорт-лист Белорусской федерации футбола.

После того, как Олег Кононов отказался принимать национальную команду, первым кандидатом на пост главного тренера белорусов стал украинец Виктор Скрипник, информирует газета Прессбол.

Помимо экс-тренера Вердера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.

Ранее Скрипник просил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.

Виктор Скрипник трудился в системе Вердера с 2004-го года. Первых девять лет специалист занимался молодежью клуба, в 2013-м возглавил резерв, а с 25-го октября подхватил первую команду Бело-зеленых. Уволили украинца в сентябре прошлого года за проваленный старт в Бундеслиге.

Прошлым тренером сборной Беларуси был Александр Хацкевич, который проработал 2 года в национальной команде и был уволен в начале декабря 2016-го года.

После 4-х игр в отборе на ЧМ-2018 Беларусь набрала два очка и идет предпоследней в своем секстете, отставая от второй-третьей строчек на пять баллов.