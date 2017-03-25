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Легенды Ливерпуля обыграли легенд мадридского Реала со счетом 4:3 в благотворительном матче на Энфилде.

Матч начался с минуты молчания в память о легенде Ливерпуля Ронни Моране, который ушел из жизни на этой неделе.

Счет был открыт на 23-й минуте, когда Майкл Оуэн ударом головой замкнул подачу Стивена Джеррарда.

Во втором тайме "красные" удвоили преимущество благодаря голу Джона Олдриджа, который переправил мяч в пустые ворота с передачи все того же Джеррарда.

Третий мяч Ливерпуля забил Робби Фаулер, реализовавший заработанный Джеррардом пенальти, а на 78-й минуте отличился и сам Стивен Джеррард, который классно обработал мяч и переправил его в ворота Сесара Санчеса.

Тем не менее, легенды Реала не стали мириться с разгромом и в оставшееся время отыграли три мяча благодаря точным ударам Эдвина Конго, экс-игрока Ливерпуля Фернандо Морьентеса и Рубена де ла Реда.

Легенды Ливерпуля — Легенды Реала 4:3

Голы: Оуэн, 24, Олдридж, 49, Фаулер, 66, Джеррард, 78 — Конго, 80, Морьентес, 81, Де ла Ред, 90

Легенды Ливерпуля: Дудек (Вестерфельд, 46), Кварме (Аншо, 46), Каррагер, Аггер (Кеннеди, 80), Риисе (МакАтир, 46), Хаманн (МакАллистер, 61), Джеррард, МакМанаман (Бабб, 46 (Риисе, 87)), Гарсия (Диао, 72), Оуэн (Олдридж, 46 (Шмицер, 60 (Раш, 80))), Фаулер (Томпсон, 71)

Легенды Реала: Контрерас (Дудек, 46 (Санчес, 74)), Сальгадо (де ла Ред, 82), Роберто Карлос (Амависка, 19), Павон, Морьентес, Фигу (Льоренте, 67), Зеедорф, де ла Ред (МакМанаман, 46 (Конго, 67)), Савио (Бутрагеньо, 74), Карамбе (Валеско, 74), Санз